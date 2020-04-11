Білорусь відмовилася закуповувати у Росії партію з 30 тисяч тестів на виявлення COVID-19, оскільки вони ненадійні.

Про це заявив глава МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

"У нас велися переговори з двома російськими компаніями щодо придбання ще 30 тисяч тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тисяч тестів ми отримали з інших країн. Тим більше головлікар інфекційної лікарні в Комунарці Денис Проценко сказав, що російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу близько 60%", – пояснив він.

Білорусь відмовилася від російських тестів на коронавірус

Макей підкреслив, що зараз такі тести Білорусі не потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже почала виробництво ПЛР-тестів на виявлення коронавірус.