Білорусь відмовилася закуповувати у Росії партію з 30 тисяч тестів на виявлення COVID-19, оскільки вони ненадійні.

Про це заявив глава МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

"У нас велися переговори з двома російськими компаніями щодо придбання ще 30 тисяч тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тисяч тестів ми отримали з інших країн. Тим більше головлікар інфекційної лікарні в Комунарці Денис Проценко сказав, що російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу близько 60%", – пояснив він.

Білорусь відмовилася від російських тестів на коронавірус

Макей підкреслив, що зараз такі тести Білорусі не потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже почала виробництво ПЛР-тестів на виявлення коронавірус.

Коронавірус з новою силою вдарив по світу і Україні – всього заразилися вже майже 1,7 млн чоловік. У нашій країні кількість хворих досягла позначки 2511.

Через спалах вірусу в декількох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область пішла на два дні на особливий режим – закрили все, зокрема продуктові магазини.

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