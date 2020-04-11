Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Білорусь публічно відкинула російські тести на коронавірус: вони ненадійні

19т
Читати матеріал російською

Білорусь відмовилася закуповувати у Росії партію з 30 тисяч тестів на виявлення COVID-19, оскільки вони ненадійні.

Про це заявив глава МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

"У нас велися переговори з двома російськими компаніями щодо придбання ще 30 тисяч тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тисяч тестів ми отримали з інших країн. Тим більше головлікар інфекційної лікарні в Комунарці Денис Проценко сказав, що російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу близько 60%", – пояснив він.

Білорусь відмовилася від російських тестів на коронавірус

Білорусь відмовилася від російських тестів на коронавірус

Макей підкреслив, що зараз такі тести Білорусі не потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже почала виробництво ПЛР-тестів на виявлення коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
Теги
карантин тести
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
23
50
Смішно
26
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клименко Андрей
Клименко Андрей
мерзкая газетенка вечно плачущая...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Опять хотелось на халяву, а за бабки-то они истессна ненадежные))).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Гусаров Жора
Гусаров Жора
Бацка у бялоруси болен на головку .... Полнейший жлоб и адиот !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги