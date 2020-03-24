Україна розвантажить для Білорусі партію нафти в обхід Путіна

"Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі, компанія прийняла танкер з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. Тонн.

Про це повідомили в компанії, передає УНІАН.

"Розвантаження нафти сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн відбувається для її подальшого транспортування з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом "Південний"-"Броди"-"Мозир", – повідомили в "Укртранснафті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія погодилася збільшити знижку на нафту, що поставляється до Білорусі до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеної раніше у рамках ОПЕК + угоди про обмеження нафтовидобутку.

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