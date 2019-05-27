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Білорусь повернула Росії брудну нафту

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Білорусь почала перекачування забрудненої російської нафти в напрямку лінійно-виробничої диспетчерської станції "Унеча" в Брянській області.

Станом на 27 травня Мінськ повернув Москві понад 80 тисяч тонн непридатної для використання сировини, повідомляє прес-служба білоруського концерну "Белнефтехим".

"Транспортування чистої нафти в напрямку ВАТ "Мозирський НПЗ" і в українському напрямку ведеться у плановому режимі згідно з графіками прокачування", – підкреслили в компанії.

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Білорусь вирішила проблему брудної нафти з Росії

Мінськ почав перекачування сировини в напрямку диспетчерської станції "Унеча"

Мінськ почав перекачування сировини в напрямку диспетчерської станції "Унеча"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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