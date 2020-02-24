Білорусь накрутила ціни на готелі та санаторії для росіян

У Білорусі ціни в готелях, санаторіях і турбазах для громадян Росії вище, ніж для білорусів.

"Створюють Союзну державу, там потрібні рівні умови. Мені чоловік пише: готель "Орбіта", Мінськ, цей тиждень, для росіян номер коштує на 30% дорожче", – заявив учасник робочої групи по створенню російського регіонального угруповання військ у Білорусі Володимир Трухан у ефірі YouTube-каналу PolitWera.

"Санаторії для росіян дорожче. На риболовлю поїхали – росіянам дорожче. Це у нас Союзна держава така? На нашій території всі в рівних умовах, а там – "росіянам дорожче", – додав Трухан.

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Крім того, за його словами, у Білорусі власникам промислових активів заборонено продавати їх РФ.

"Як в Україні заборонено активи російським продавати, так і в Білорусі. Всім іншим можна, росіянам не можна. Всі наші спроби зробити з ними спільне підприємство провалилися абсолютно повністю", – сказав Трухан.

У Білорусі ціни в готелях, санаторіях і турбазах для громадян Росії вище, ніж для білорусів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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