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24 лютого • оновлено в 09:58
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Білорусь накрутила ціни на готелі та санаторії для росіян

1.3т
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У Білорусі ціни в готелях, санаторіях і турбазах для громадян Росії вище, ніж для білорусів.

"Створюють Союзну державу, там потрібні рівні умови. Мені чоловік пише: готель "Орбіта", Мінськ, цей тиждень, для росіян номер коштує на 30% дорожче", – заявив учасник робочої групи по створенню російського регіонального угруповання військ у Білорусі Володимир Трухан у ефірі YouTube-каналу PolitWera.

"Санаторії для росіян дорожче. На риболовлю поїхали – росіянам дорожче. Це у нас Союзна держава така? На нашій території всі в рівних умовах, а там – "росіянам дорожче", – додав Трухан.

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Крім того, за його словами, у Білорусі власникам промислових активів заборонено продавати їх РФ.

"Як в Україні заборонено активи російським продавати, так і в Білорусі. Всім іншим можна, росіянам не можна. Всі наші спроби зробити з ними спільне підприємство провалилися абсолютно повністю", – сказав Трухан.

У Білорусі ціни в готелях, санаторіях і турбазах для громадян Росії вище, ніж для білорусів

У Білорусі ціни в готелях, санаторіях і турбазах для громадян Росії вище, ніж для білорусів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Білорусь
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Вот это я понимаю - дружественный шаг к ка-ца-пс-ким сябрам
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Ukraine The
Ukraine The
Лукерья решил потихоньку оскотинится до уровня свидов.
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семенов Александр
семенов Александр
Да... Белорусь - известный во всем мире туристический центр.!!!
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