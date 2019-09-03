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3 вересня • оновлено в 11:46
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Білорусь наглухо закрила кордон з Україною: що трапилося

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї, що хлинув з цієї країни.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок в Мінську на міжнародній антитерористичній конференції високого рівня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною. – Ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один", – заявив Лукашенко.

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Президент Білорусі

Президент Білорусі

iz.ru

За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї із цієї країни. "Ринув потік зброї. Ну, а там де зброя в руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих – чекай тероризму", – зазначив президент.

Він вважає, що посилення контролю на кордоні з Україною – це "найстрашніше... і зараз триває".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко попросив у США допомоги в захисті від тиску Росії. Це трапилося під час візиту радника лідера США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
кордон зброя
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Мы так надеялись, шо Эвропейский вал им. Яйценюха будет построен, теперь приходится самим отгораживаться...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Мдя… гусь свинье не товарищ
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