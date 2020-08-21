Білл Ґейтс заговорив про епідемію, гіршу за COVID-19

Засновник Microsoft і філантроп Білл Ґейтс заявив, що має намір інвестувати в розроблення вакцини проти малярії, оскільки світ уже скоро може зіткнутися з епідемією, гіршою за COVID-19.

Про це сказано в матеріалі Radio.Sputnik. Ґейтс уважає, що на тлі пандемії коронавірусу всі забули про цю небезпечну хворобу, хоча малярійні комарі перепочинок брати не стали, і тепер світ може охопити нова епідемія, гірша за COVID-19.

"Ґейтс звернув увагу, що у 2014 році в Західній Африці люди вмирали не від спалаху Ебола, а від малярії, туберкульозу та ВІЛ. Всі сили лікарів були кинуті на боротьбу з лихоманкою, а на інші захворювання просто не вистачало ні сил, ні коштів, оскільки місцева система охорони здоров'я була виснажена. Мільярдер вважає, що подібний сценарій може повторитися і зараз, і додав, що коронавірус виявився не таким уже небезпечним, як очікувалося, і тому не потрібно поспішати з вакциною, хоча вона, безумовно, необхідна", – сказано в статті.

Ґейтс хотів робити свою вакцину в світовому масштабі, побудувавши кілька заводів для цього і розподіляти панацею з них. За його словами, якщо запустити виробництво на десяти таких підприємствах, вдасться випустити три мільярди вакцин на рік. Самі ж виробники обіцяли не наживатися на них, а майже безоплатно допомагати людям.

Білл Ґейтс має намір інвестувати в боротьбу з малярією

Ще Ґейтс планував інвестувати в комарів і створити генетично модифікованих комах, щоб урятувати світ від малярії.

"Під час генної модифікації самцям хотіли підсаджувати ген самообмеження, передання якого самкам із майбутніх поколінь призводить до їхньої смерті до досягнення статевої зрілості. Адже відомо, що кусаються і переносять небезпечну інфекцію тільки самки", – сказано в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білл Ґейтс ще у 2015 році попереджав, що людство не готове до глобальної епідемії за типом коронавірусу, здатної вбити понад 10 млн осіб.

Також він уважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавірусу COVID-19 можливо не раніше ніж через рік.

Ґейтс спростував конспірологічні теорії про те, що вакцина від COVID-19 нібито буде використовуватися для масового чипування.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!