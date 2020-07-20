Якими скандалами відзначився Новак на чолі "Укравтодору": топ-4 гучних інциденти

Топновиною 20 липня стало затримання в Польщі ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака. Його звинуватили в корупції та організації злочинної схеми. За три роки роботи на посаді голови Державного агентства автомобільних доріг він наробив чимало шуму. Зокрема, ексдержменеджер полюбляв бігати по судах і призначав на посади людей із сумнівною репутацією.

OBOZREVATEL згадав чотири найгучніших скандали за участі Новака як керівника "Укравтодору".

Полюбляв судитися

У вересні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції порушило справу у зв'язку з поданням неправдивої декларації Новаком. У відомстві стверджували, що він недооцінив вартість свого автомобіля та приховав кошти на банківських рахунках.

"Під час перевірки декларації в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за 2017 рік було встановлено декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У декларації були недостовірно вказано вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках, загалом на суму 189,2 тис. грн. У цьому зв’язку агентство направило до суду адміністративний протокол", – повідомили в НАЗК.

Проте пресслужба "Укравтодору" заявила, що наведені її керівником дані, зокрема, за 2017 рік, є достовірними, а складений НАЗК протокол – необґрунтованим і неправомірним.

Через два тижні Новак пішов у відставку, мотивуючи це отриманням нової пропозиції про роботу.

Пізніше він виграв справу проти НАЗК у київському суді, довівши, що адмінпротокол за нібито декларування ним недостовірних відомостей є неправомірним.

"У суді виграв справу про достовірність інформації, яку я надав як суб’єкт декларування. Відповідно до рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 2.10.2019, суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення у моїх діях, що відповідно до ст. 247 КУпАП є підставою для закриття провадження у справі", – написав Новак.

Новак повідомив про виграш у суді Facebook Новака

"Отже, відповідно до закону я відстояв свою позицію в суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та довів достовірність відображеної мною інформації", – додав він.

Звинувачення в корупції

Ще один гучний скандал відбувся в червні 2019 року через публічні звинувачення "Укравтодору" в корупції.

Експерт із безпеки дорожнього руху Олексій Павловський в ефірі телеканалу ObozrevatelTV заявив, що масштаби корупції в "Укравтодорі" – одні з найбільших в Україні, і керівник відомства Славомір Новак має бути в курсі того, що відбувається.

"Укравтодор" – це, напевно, ідол української корупції сьогодні. Тому що 1 км дороги коштує 3 млн гривень. І якщо ми прибираємо на дорожній поверхні якийсь сантиметр певного прошарку – ми заробляємо на цьому дуже хороші гроші", – розповів Павловський.

Він зазначив, що саме з цієї причини дороги часто роблять неякісно.

"Вони руйнуються, не переживають морози, спеку. І йде незворотний процес, за круговою порукою. Щороку кладуть нову дорогу, і щороку ми повертаємося до цієї теми", – сказав експерт.

За словами Павловського, компанії-монополісти в дорожній сфері беруть на себе понад 50 % обсягів роботи, оскільки цей бізнес "приносить колосальні гроші".

"Мені казали хлопці, які безпосередньо з цим пов'язані, – щоб домогтися хоча би участі в тендері, потрібно пройти не одне коло пекла. І завжди одна й та сама компанія виграє великі тендери. Наприклад, як дорога Київ-Одеса – а це 500 км дороги. Або Київ-Чоп", – додав він.

Зокрема, з вуст експерта пролунали й персональні звинувачення на адресу Славоміра Новака:

"Я впевнений, що він сидить на якихось відкатах. Людина, яка керує таким великим процесом, має знати всі тонкощі цієї роботи. Він має розуміти, що 100 км доріг коштуватиме 300 млн гривень. І якщо ця дорога неякісна, якщо вона руйнується протягом року – це означає, що її поклали неправильно, не за технологіями. Тобто має бути відповідальний. Тобто має бути звільнення. А ми цього практично не бачимо".

Павловський уточнив, що справ про корупцію в дорожній сфері за останні роки було порушено чимало. Але людей, яких посадили, – одиниці.

На його слова жорстко відреагували в "Укравтодорі". Пресслужба "Укравтодору" 1 червня повідомила, що Новак подав у суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Павловського.

"Рівень публічного експертного середовища в Україні, особливо в дорожній сфері, на жаль, катастрофічно низький і непрофесійний. Це породжує тиражування помилкових тез і призводить до маніпулювання недостовірними даними, завдає шкоди одержувачам інформації. Зокрема, основним аргументом, псевдоексперт Павловський використовував у своїх звинуваченнях (дослівно) "мені хлопці говорили", – повідомили в пресслужбі.

Новак призначив помічником скандального Юліка

У травні 2019 року Новак призначив колишнього ексначальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юліка виконувати обов'язки заступника.

Інформацію про це розкрив на той момент перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Він повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів дебатував призначення, але вже 25 квітня Новак призначив Юліка.

"25 квітня Новак просто уповноважив пана Юліка візувати всі проєкти нормативних актів Автодору, координувати всю роботу з дорожнього будівництва, підписувати всі документи (які можна делегувати). Схоже, у нас тепер новий керівник Автодору?" – зазначив Нефьодов.

Заступник міністра також розповів, що коли Юлік очолював Службу автомобільних доріг у Тернопільській області, одну з доріг у 2018 році поділили на 177 ділянок по 40 метрів, щоб уникнути проведення тендеру щодо її ремонту.

Підряд отримала маловідома фірма "БМБуд", з якою було підписано 177 договорів на суми до 200 тис грн кожен. Це дало можливість уникнути конкуренції на торгах.

Новак призначив заступником скандального чиновника

"На фото, власне, цей керівник – пан Юлік, з боків – засновники компанії, що отримала у 2018 році понад пів мільярда грн підрядів на дороги. Четверта людина – переможець тендерів із вагового контролю", – додав Нефьодов.

Після цієї історії, за словами заступника міністра, Юліка підвищили та призначили до центрального апарату "Укравтодору", керувати департаментом якості.

Розтрата в "Укравтодорі"

У вересні 2018 року СБУ викрила керівництво "Укравтодору" в завданні збитків державі на понад 220 мільйонів гривень.

Протягом 2012–2014 років керівники служб автомобільних доріг усупереч вимогам Бюджетного кодексу замовляли дорожньо-будівельні роботи в підконтрольних будівельних компаній, які проводилися без отримання на них відповідних бюджетних асигнувань.

Відповідно, через відсутність коштів чиновники штучно і незаконно формували кредиторську заборгованість перед виконавцями.

"Співробітники СБ України встановили, що лише за 2016–2017 роки з обласних Служб автомобільних доріг України за "мовчазної" згоди посадовців за цією корупційною схемою в судовому порядку з держави було стягнуто понад 220 мільйонів штрафних санкцій", — повідомили в СБУ.

Було оголошено про підозру першому заступникові керівника Служби автомобільних доріг у Київській області Володимиру Саранчі за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину, що призвів до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

У межах розслідування аналогічні порушення було виявлено в ще 15 областях. За попередніми даними, сума збитків, завданих державі, становить понад 224 млн гривень.

Наразі Новака звинувачують у корупції та управлінні масштабною злочинною групою. У НАБУ деталей не повідомили, але заявили, що розслідування стосується діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.