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2 січня • оновлено в 13:30
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Бідніші за Кубу: Милованов визнав серйозну проблему України

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов визнав, що Україна бідніша за Кубу.

Зокрема, на кінець 2018 року валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні, перерахований за паритетом купівельної спроможності, становив 9200 доларів, а номінальний – 3100 доларів. Про це міністр повідомив на Facebook.

При цьому аналогічні показники на Кубі становлять 12 300 доларів і 8 500 доларів.

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Водночас, за його словами, Trading economics дає інші цифри – 21 000 доларів і 6 600 доларів.

"Тобто і наведений і номінальний ВВП на людину на Кубі вище", – резюмував Милованов.

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Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку в 2019-2021 роках

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
С Ганой, Эфиопией, Бангладеш и Зимбамбве себя сравните. Я Думаю сравнение будет не в пользу желто-синих)))
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