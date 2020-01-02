Бідніші за Кубу: Милованов визнав серйозну проблему України

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов визнав, що Україна бідніша за Кубу.

Зокрема, на кінець 2018 року валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні, перерахований за паритетом купівельної спроможності, становив 9200 доларів, а номінальний – 3100 доларів. Про це міністр повідомив на Facebook.

При цьому аналогічні показники на Кубі становлять 12 300 доларів і 8 500 доларів.

Водночас, за його словами, Trading economics дає інші цифри – 21 000 доларів і 6 600 доларів.

"Тобто і наведений і номінальний ВВП на людину на Кубі вище", – резюмував Милованов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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