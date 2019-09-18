"Біда для друга Путіна": в мережі показали, як працюють санкції проти Росії

Російський олігарх Аркадій Ротенберг, який є власником компаній-будівельників Кримського мосту, не може користуватися яхтою за 60 мільйонів доларів у Європі через санкції.

"Кажете, санкції не працюють – ось вам приклад як "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533). Яхта сьогодні йде з Анапи до окупованої Ялти. Зазначимо, що у зв'язку з включенням Ротенберга до санкційних списків у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує винятково Чорним морем, а взимку йде на стоянку не далі Стамбулу, уникаючи можливого арешту", – пише у Facebook експерт з питань Криму Андрій Клименко.

За його словами, раніше ареалом яхти близького до президента Росії Володимира Путіна олігарха були курорти й острови Середземного моря – Ніцца та Монако.

"Це біда – купити яхту за 60 мільйонів доларів, щоб плавати від Сочі до Криму.... І прапор довелося змінити на російський, бо під іншими не реєструють", – підсумував Клименко.

Близький до президента Росії олігарх не може користуватися яхтою за 60 мільйонів доларів у Європі через санкції Facebook Андрій Клименко

Близький до президента Росії олігарх не може користуватися яхтою за 60 мільйонів доларів у Європі через санкції Facebook Андрій Клименко

Близький до президента Росії олігарх не може користуватися яхтою за 60 мільйонів доларів у Європі через санкції Facebook Андрій Клименко

Близький до президента Росії олігарх не може користуватися яхтою за 60 мільйонів доларів у Європі через санкції

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на пів року, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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