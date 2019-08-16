Безумовний рекорд: киянин заплатив близько 1 млрд гривень податків

Мешканець Києва у ході кампанії з декларування доходів за 2018 рік сплатив до бюджету близько 1 млрд грн податків.

"Безумовним рекордом надходжень до бюджету є сплата мешканцем Києва податкових зобов’язань у сумі майже 1 млрд грн", – йдеться на сайті Державної фіскальної служби.

Податкові відрахування цього громадянина складають близько третини сплачених податків всіх українців, які декларували своє майно та половину всіх податків, сплачених киянами.

Зокрема, найбільші суми податку на доходи фізичних осіб сплачено декларантами м. Києва (2 млрд грн), Київської (120 млн грн), Харківської (106 млн грн) та Одеської (104 млн грн) областей.

Аналогічно розподілились і податкові зобов’язання з військового збору: у м. Києві це майже 278 млн грн, Київщина – 16 млн грн, Харківщина та Одещина – по 14 млн грн.

Податкові відрахування цього громадянина складають близько третини сплачених податків всіх українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках виконання доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з контролю за запобіганням ухилення від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду Державна фіскальна служба посилила заходи щодо детінізації заробітних плат.

У результаті перевірок підприємців, які нелегально виплачували зарплати, у 2018 році донарахували до сплати 607 млн гривень податку на доходи фізичних осіб, 167 млн гривень ЄСВ і 26 млн гривень військового збору.

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