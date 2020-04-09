Безробітні в Україні отримають фінансову допомогу: Аваков розповів про нововведення

Президент України Володимир Зеленський і Кабінет міністрів ухвалили низку рішень про допомогу безробітним і пенсіонерам під час карантину.

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Були ухвалені нововведення, які стосуються виплат соціально незахищеним категоріям населення, повідомив в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він уточнив, що працюючим і непрацюючим пенсіонерам буде виплачено по 1000 гривень (у кого пенсія менше 5 тисяч гривень) і по 500 гривень (тим, хто старше 80 років). Все буде проведено автоматично.

Також безробітним і людям, які втратили роботу, виплатять допомогу по безробіттю через центри зайнятості.

Аваков уточнив, що є нововведення.

"По-перше, виплати будуть нараховуватися відразу, з першого дня подачі вами заяви за спрощеною процедурою. По-друге, не потрібно нікуди йти – у зв'язку з карантином, заявку можна буде відправити онлайн, не виходячи з дому. З вами по телефону зв'яжуться , і ви будете отримувати допомогу", – зазначив міністр.

За його словами, мінімальна сума на сьогодні становить 650 гривень на місяць, але з урахуванням страхового стажу та інших факторів, реальна мінімальна виплата складе близько 1800 гривень. Максимальна – 8408 гривень на місяць.

"Скільки буде ваша сума допомоги в проміжку 1800-8400 гривень – вам нарахує за вашими даними працівник центру зайнятості по телефону", – уточнив Аваков.

Голова МВС додав, що інші категорії громадян також отримають субсидії і дотації за різними напрямками.

Ці рішення можна буде реалізувати після прийняття змін до державного бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

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