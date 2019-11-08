Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:44
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Безпрограшний варіант: найбагатша людина світу озвучила рецепт успіху для України

2.2т Читати матеріал російською

Ключем до розвитку України є інвестиції у власних громадян, а також у малий та середній бізнес.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив засновник компанії Alibaba Group, мільярдер і філантроп Джек Ма. За його словами, жодна країна не може копіювати успіхи інших держав, намагаючись домогтися власного успіху.

Засновник компанії Alibaba, мільярдер Джек Ма

Засновник компанії Alibaba, мільярдер Джек Ма

Новини
"Гарантую захист!" Зеленський відкрив економічний форум гучними закликами

"Інвестуйте у людей, маленькі і середні бізнеси. Це ключ до розвитку. Не бійтеся помилок – вони найкраще добриво для завтрашнього успіху. Робіть інвестиції в людей, які на вас працюють", – наголосив підприємець.

При цьому мільярдер розповів про своє ставлення до України загалом та її керівництво зокрема. Джек Ма впевнений, що Володимиру Зеленському "треба дати трохи часу".

"У вас хороший президент, молодий, пристрасний. Дайте йому ще трохи часу. Я в захваті від України. Давно спостерігаю за вами, хоча я тут вперше", – зазначив бізнесмен.

Також на форумі був присутній президент України Володимир Зеленський, який закликав іноземців інвестувати в економіку країни. За словами глави держави, він особисто гарантуватиме захист цих вкладень.

"Інвестуйте в нашу економіку, в наші стартапи, у кожного українця. Україна – це алмаз, що вимагає огранювання у вигляді зовнішніх інвестицій, аби стати діамантом Європи. Я як президент гарантую захист інвестицій", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про зростання економіки України на 40%, яке відбудеться найближчими роками.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Джек Ма Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
9
19
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
"Инвестируйте в людей, маленькие и средние бизнесы. Это ключ к развитию." Плять, как до этого никто не догадался, наконец-то теперь все ясно, завтра же и начнут... вот только долги отдадут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Откуда в ж0пе алмазы? Зеля гарантирует, что надут, только денег занесите)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перов Василий
Перов Василий
Ну и всё ! Перемога .. можно не работать и все по домам. Формула есть и это главное)) Гиперл уп кстати строится? Или это Киев фильм?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel