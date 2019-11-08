Безпрограшний варіант: найбагатша людина світу озвучила рецепт успіху для України

Ключем до розвитку України є інвестиції у власних громадян, а також у малий та середній бізнес.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив засновник компанії Alibaba Group, мільярдер і філантроп Джек Ма. За його словами, жодна країна не може копіювати успіхи інших держав, намагаючись домогтися власного успіху.

Засновник компанії Alibaba, мільярдер Джек Ма

"Інвестуйте у людей, маленькі і середні бізнеси. Це ключ до розвитку. Не бійтеся помилок – вони найкраще добриво для завтрашнього успіху. Робіть інвестиції в людей, які на вас працюють", – наголосив підприємець.

При цьому мільярдер розповів про своє ставлення до України загалом та її керівництво зокрема. Джек Ма впевнений, що Володимиру Зеленському "треба дати трохи часу".

"У вас хороший президент, молодий, пристрасний. Дайте йому ще трохи часу. Я в захваті від України. Давно спостерігаю за вами, хоча я тут вперше", – зазначив бізнесмен.

Також на форумі був присутній президент України Володимир Зеленський, який закликав іноземців інвестувати в економіку країни. За словами глави держави, він особисто гарантуватиме захист цих вкладень.

"Інвестуйте в нашу економіку, в наші стартапи, у кожного українця. Україна – це алмаз, що вимагає огранювання у вигляді зовнішніх інвестицій, аби стати діамантом Європи. Я як президент гарантую захист інвестицій", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про зростання економіки України на 40%, яке відбудеться найближчими роками.

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