"Бездумні витрати": журналіст пояснила, як Росія "пролетить" з мостом в Крим

Міст через Керченську протоку втратив ту економічну привабливість, заради якої починав будуватися і лише прискорить нерентабельність окупації Криму.

Про це сказано в блозі журналіста, переселенки з півострова Лариси Волошиної на "Обозревателе".

"Росія планувала возити через нього товари з України до себе і в Казахстан. Тепер, коли у нас торгівлі з Кримом немає, - початкова ідея неактуальна", - пояснила Волошина.

Журналіст впевнена, що Керченський міст все одно добудують, незважаючи на його високу вартість.

"Нещодавно було повідомлення, що потрібно додатково ще 3 млрд підкріплення опор і грунтів. Плюс саме обслуговування моста теж дуже дороге, тому що там є проблеми з наростаючим льодом", - додала вона.

Волошина зазначила, що Україні треба спокійно ставитися до цього будівництва, тому що "Росія просто бездумно витрачає гроші".

"Ну, нехай витрачає. Чим швидше витратить - тим швидше окупація буде для неї нерентабельною", - вважає журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", президент РФ Володимир Путін під час візиту до Криму 14 березня заявив, що рух автомобілів по Керченській мосту може бути відкрито в травні.