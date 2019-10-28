Без Зеленського: Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій порушили тему транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Росії. Також у Кремлі не уточнили, чи вдалося досягнути будь-яких домовленостей.

"У зв'язку з проведенням сьогодні (у понеділок, 28 жовтня. – Ред.) у Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія – ЄС – Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України до Європи після завершення у кінці 2019 року терміну дії відповідного контракту", – заявили у Кремлі.

Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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