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28 жовтня • оновлено в 17:08
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Без Зеленського: Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну

1.2т Читати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій порушили тему транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Росії. Також у Кремлі не уточнили, чи вдалося досягнути будь-яких домовленостей.

"У зв'язку з проведенням сьогодні (у понеділок, 28 жовтня. – Ред.) у Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія – ЄС – Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України до Європи після завершення у кінці 2019 року терміну дії відповідного контракту", – заявили у Кремлі.

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Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
газопровод в обхід Росії
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
транзит газу
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Мир Миру
Мир Миру
Ясно тільки одне: порожню ГТС українці за свій рахунок утримувати не будуть. А будівництво другої гілки "Північного потоку" на її порожнечу неоднозначно "натякає".
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
по итогам принятых решений ,поставят в известность..
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