Без заробітчан з України в Польщі не вистачає робочих

Дарина Дурова Економіка 01:28, 14.04.2020

Після масового повернення українських заробітчан додому через коронавірус польські підприємства зіткнулися з нестачею робочих.

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Про це пише Financial Times. Так, більше 100 000 українців покинули Польщу. Компанії, які покладалися на роботу мігрантів і досі працюють незважаючи на карантин, відчули гостру нестачу робочої сили.

За даними FT, у минулому році Польща видала півтора мільйона короткострокових робочих віз і дозволів на роботу для громадян України – набагато більше, ніж для громадян будь-якої іншої країни.

"Ці робочі допомогли покрити величезну нестачу робочої сили на польських фабриках, будівництвах, фермах, в готелях, ресторанах і супермаркетах", – пише FT.

Заробітчани в Польщі
Колаж

Як писав OBOZREVATEL, в Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла до 3372.

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