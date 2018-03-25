Без України: з'явився рейтинг топ-100 аеропортів світу

Жоден з українських аеропортів не потрапив до рейтингу 100 найкращих у світі.

Рейтинг був складений британською маркетинговою компанією Skytrax і заснований на відгуках пасажирів.

Так, вже шостий рік поспіль перше місце займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі.

Слідом за ним розташувалися південнокорейський Інчхон і токійський Ханеда. Замикають топ-5 аеропорти Гонконгу і Дохи.

Список найкращих 20 аеропортів світу виглядає так:

Як писав "Обозреватель", лоукостер Ryanair крім Львова і Києва може запустити рейси з ще чотирьох українських міст.