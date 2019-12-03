Чотири області та Київ: розкрилися проблеми з опалювальним сезоном в Україні

В Україні станом на вівторок, 3 грудня, на 100% до опалення підключили 20 областей.

Водночас проблеми з подачею тепла є у чотирьох областях і Києві. Про це свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій, опубліковані в Facebook.

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій йдеться про наступні регіони:

У Запорізькій області – 2 навчальних заклади на реконструкції – вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення 10 та 15 грудня.

у Кіровоградській області – у місті Світловодськ не опалюються 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення 3-4 грудня.

у Полтавській області – в Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 10 грудня.

у Чернігівській області – у Ніжинському районі не опалюються 6 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 3 грудня.

у місті Київ – не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 06 грудня.



Проблеми з подачею тепла є в чотирьох областях і Києві Міністерство розвитку громад і територій

Проблеми з подачею тепла є у чотирьох областях і Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявляла, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен початися вчасно.

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