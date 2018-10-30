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Без субсидій: киянам приготували ''сюрприз'' у платіжках за жовтень

5.2тЧитати матеріал російською

У листопаді киянам прийдуть платіжки за комунальні послуги без вказівки розміру субсидій через некоректну роботу програмного забезпечення.

Як повідомили у прес-службі департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації, після усунення неполадки у квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад. Тим, хто за жовтень оплатить послуги ЖКГ у повному обсязі, проведуть перерахунок з урахуванням суми субсидії.

"Наприклад, якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад — 350 грн, то в наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 650 грн. Якщо з тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії", — пояснив директор департаменту соцполітики Юрій Крикунов.

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При цьому Крикунов додав, що ті сім'ї, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, зможуть зробити це до кінця грудня. Таким чином, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Без субсидій: киянам приготували ''сюрприз'' у платіжках за жовтень

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже у листопаді багатьох українців очікує неприємний сюрприз — перші платіжки за використані Гкал. Прийдешній опалювальний сезон може виявитися рекордно дорогим і для субсидіантів, і для сімей, які платять за повною ціною.

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення має скласти 8550 грн за 1 тис куб м. Але вже з 1 січня 2020-го вона може досягти 12 314 гривень.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
субсидіїкомунальні послуги
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
в европе то намного больше видов налогов, так что это только начало...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Звездоболы. Кто не оплатит сразу в полном объеме, автоматом начисляются пени, а что бы пересчитали суммв, придётся пол года бегать по конторам ЖКХ
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А че? Приятный сюрпиз)))
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5
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Poroshenko Petro, Пенсия-2000 ойро! Какие субсидии? Завидую я им! Вот собираюсь в Киев перебраться! Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Киев!
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2
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Маймунов Арсен, Нерабам субсидии не нужны!!!
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