Без субсидій: киянам приготували ''сюрприз'' у платіжках за жовтень

У листопаді киянам прийдуть платіжки за комунальні послуги без вказівки розміру субсидій через некоректну роботу програмного забезпечення.

Як повідомили у прес-службі департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації, після усунення неполадки у квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад. Тим, хто за жовтень оплатить послуги ЖКГ у повному обсязі, проведуть перерахунок з урахуванням суми субсидії.

"Наприклад, якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад — 350 грн, то в наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 650 грн. Якщо з тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії", — пояснив директор департаменту соцполітики Юрій Крикунов.

При цьому Крикунов додав, що ті сім'ї, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, зможуть зробити це до кінця грудня. Таким чином, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже у листопаді багатьох українців очікує неприємний сюрприз — перші платіжки за використані Гкал. Прийдешній опалювальний сезон може виявитися рекордно дорогим і для субсидіантів, і для сімей, які платять за повною ціною.

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення має скласти 8550 грн за 1 тис куб м. Але вже з 1 січня 2020-го вона може досягти 12 314 гривень.