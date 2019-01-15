МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Без Росії: Україна відновить виробництво легендарного літака

4.3тЧитати матеріал російською

Державне підприємство "Антонов" має намір відновити збірку важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан". Тепер Україна обійдеться без російських комплектуючих.

Як повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко, збірка першого літака може початися до кінця 2019 року, передає ЦТС.

"Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з декількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно ухвалена інженерною та конструкторською групою ДП "Антонов", щоб цього року розпочати збірку першого літака", — зазначив Омельченко.

При цьому, наголосив він, збірка здійснюватиметься без використання російських комплектуючих.

Новини
Росія знову захотіла випускати українські літаки
Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан"

Фото з відкритих джерел

Ан-124 "Руслан" — важкий дальній транспортний літак розробки ОКБ О. К. Антонова. Перший політ виконав 24 грудня 1982 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року стало відомо, що Державне підприємство "Антонов" не збирається відновлювати співпрацю з російською стороною для виготовлення та модернізації літаків Ан-124-100 "Руслан".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
УкраїнаКиїв
Теги
УкраїнаУкроборонпромлітак
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
7
60
Смішно
19
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Украина сейчас простецкий "кукурузник" собрать не сможет, не то что Ан-124.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юрчик Юрий
Юрчик Юрий
раз омелян сказал значит так и будет ,это человек слова ,он просто так словами не бросается
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Флаг в руки и барабан на шею. С китайцами уже производили, с Саудитами производили, с турками производили... С кем в этот раз?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги