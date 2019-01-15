Без Росії: Україна відновить виробництво легендарного літака

Державне підприємство "Антонов" має намір відновити збірку важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан". Тепер Україна обійдеться без російських комплектуючих.

Як повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко, збірка першого літака може початися до кінця 2019 року, передає ЦТС.

"Ми активно співпрацюємо у цьому напрямку з декількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно ухвалена інженерною та конструкторською групою ДП "Антонов", щоб цього року розпочати збірку першого літака", — зазначив Омельченко.

При цьому, наголосив він, збірка здійснюватиметься без використання російських комплектуючих.

Новини Росія знову захотіла випускати українські літаки

Ан-124 "Руслан" Фото з відкритих джерел

Ан-124 "Руслан" — важкий дальній транспортний літак розробки ОКБ О. К. Антонова. Перший політ виконав 24 грудня 1982 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року стало відомо, що Державне підприємство "Антонов" не збирається відновлювати співпрацю з російською стороною для виготовлення та модернізації літаків Ан-124-100 "Руслан".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!