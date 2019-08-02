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Без премій: названо зарплату Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну плату в розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.

Про це повідомили в Державному управлінні справами, передає Громадське. З цієї суми Зеленський сплатив податків на загальну суму 5460 гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій і т.д.) президенту України не встановлено", - сказано в повідомленні.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Богдан зажадали від нардепа Андрія Іванчука 175 млн гривень на будівництво дороги на Івано-Франківщині.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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