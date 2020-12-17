Без МВФ Україна не зможе розплатитися із зовнішніми боргами, – Верланов для Financial Times

З огляду на перерву в кредитуванні з боку Міжнародного валютного фонду і похмурі економічні перспективи попереду, Україна збирається зробити дуже ризикований крок: вийти на ринки капіталу з великим випуском боргу.

Про це написав ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов у колонці для видання Financial Times "Боргові плани України дозволяють зробити сміливі припущення".

"Україна прагне вирішити проблему держборгу іншим способом, і він може бути помилковим. 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість залучити близько 3 млрд доларів тільки у цьому місяці, зокрема 1 млрд доларів через єврооблігації і 2 млрд доларів через випуск внутрішніх казначейських векселів", – зазначив Верланов.

На його думку, ідея полягає у тому, щоб використовувати отримані кошти в якості короткострокової "перехідної позики", яка дозволить уряду купити час, поки МВФ (ймовірно, незабаром) відновить надання позик країні.

"Але це дуже сміливе припущення. Насправді, якщо 2020 навчив нас чомусь, так це тому, що якщо щось може піти не так, то ймовірно так і буде. Пандемія коронавірусу покалічила українську економіку в першому і другому кварталах, але ці проблеми легко затьмарить друга хвиля пандемії, що наростає", – йдеться в колонці Верланова.

Він підкреслив, що COVID-19 і його економічні наслідки – це тільки одна частина проблеми. Тоді як друга – це відсутність впевненості серед інвесторів, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією та відновлення реформ.

"Merrill Lynch, JPMorgan, Citi і Morgan Stanley, ключові покупці українського боргу в минулому році, або скоротили свою експозицію, або повністю покинули позиції, посилаючись на зростання політичного ризику. І це підводить нас до головного, оскільки Україна повинна заплатити близько 5 млрд доларів зовнішнього і внутрішнього боргу в першій половині 2021-ого. Важко уявити, що уряд зможе виплатити борги без підтримки МВФ ", – впевнений Верланов.

Він також підкреслив, що 2021 рік може стати "борговим цунамі" для України.

"Тепер додайте ще 3 млрд доларів у тримісячних або піврічних цінних паперах, які уряд планує випустити в грудні, і ви отримаєте справжню картину потенційного "боргового цунамі", з яким зіткнеться Україна до червня 2021 року", – пояснив Верланов.