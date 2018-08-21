Без допомоги: Рева повідомив про масову відмову українців від субсидій

В Україні зменшився потік заяв на оформлення та продовження субсидій на компенсацію оплати за послуги ЖКГ.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, автоматично перепризначували допомогу 2,6 млн українських сімей. Іншим потрібно було повторно звернутися із заявою та декларацією про доходи.

За словами міністра соціальной політики Андрія Реви, субсидії мають сезонність, тому не дивно, що на неопалювальний період різко зменшується число домогосподарств, яким потрібна допомога в оплаті житлово-комунальних послуг.

"Якщо порівнювати літо минулого і цього року, то динаміка з призначенням житлових субсидій приблизно така ж. Активним процес стає з наближенням жовтня, тоді управління соцзахисту населення в тиждень обробляють понад 100 тис. заяв", - зазначив міністр.

Рева закликав не чекати осінніх черг і подавати документи на субсидію вже зараз. Управління соцзахисту розгляне документи, а розмір субсидії на опалювальний сезон розрахує автоматично, без повторного звернення.

Так само політик зазначив, що для отримання субсидії достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи, в якій потрібно вказувати види доходів, а не їх розміри.

"Тобто людині потрібно внести до переліку, які саме види доходів - пенсію, зарплату, соціальну допомогу, стипендії - отримує він і члени його сім'ї, а також організацію, де виплачують ці кошти - Пенсійний фонд, назва вузу або підприємства. Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних - як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вузів, училищ тощо", - надав роз'яснення він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, в січні-липні 2018 року склала 734 млн грн.