Без дискусій: названа причина продовження санкцій ЄС проти Росії

Економічні санкції Європейського Союзу проти Росії вдалося продовжити без дискусій "завдяки" діям самої РФ.

"Те, що санкції були легко продовжені, хоча окремі країни планували дискутувати з цього приводу – це результат дій, які вчинила Росія у Керченській протоці", – заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Європейська правда".

Зокрема, вона нагадала, що лідери держав-членів Європейського союзу на саміті в грудні підтвердили санкції фактично без обговорення. При цьому прем'єр Італії, незважаючи на вимогу урядової коаліції, не став піднімати питання про ослаблення тиску на РФ.

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"Після нападу Росії навіть дискусія про санкції була просто недоречною", – повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр також зазначила, що Україна вважає за необхідне введення нових санкцій.

"Політична оцінка дій Росії від наших партнерів, яка звучала, також важлива. Але якщо залишити дії РФ тільки з політичною реакцією – то Російська Федерація не зрозуміє, що її дії повинні мати також правові, юридичні наслідки", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. В результаті 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС, захоплених на виході з Керченської протоки. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

19 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів. У Міністерстві закордонних справ Росії нервово відреагували на ці слова, розцінивши їх як "безвідповідальну провокацію".