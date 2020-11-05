Без держгарантій для "Укренерго" криза в енергетиці не вирішиться – інвестори

Надання державних гарантій "Укренерго" дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії, а також почати вирішувати фінансову кризу на ринку електроенергії України. Про це йдеться на Facebook-сторінці Української вітроенергетичної асоціації.

В асоціації підтримали ухвалення депутатами у першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4119), що передбачає надання державних гарантій НЕК "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.

За словами голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, ухвалення законопроєкту дозволить вирішити існуючі фінансові проблеми на енергоринку, стимулюватиме здійснення своєчасних розрахунків за поставлену електроенергію та унеможливить подальше погіршення ситуації в секторі.

"Для інвесторів в ВДЕ прийняття цього Законопроєкту є черговим сигналом від державної влади про готовність співпрацювати на взаємовигідних умовах", - наголосив Конеченков.

Втім, він звернув увагу на наявність певних ризиків, зокрема, на його думку, НЕК "Укренерго" може не встигнути до кінця 2020 року залучити відповідні кредити для погашення боргів перед "зеленими", що передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом та інвесторами в галузь ВДЕ.

Як зазначила народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, криза в енергетиці дуже наочно продемонструвала фінансові результати системного оператора енергосистеми - НЕК "Укренерго". Збиток компанії за 9 місяців склав 28,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, основна причина накопичення збитку "Укренерго" - в тариф на послуги з передачі електричної енергії, коштом якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми - 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн, кажуть в компанії.

4 листопада Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік" в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на покращення фінансового стану компанії. Відповідний був переданий до другого читання по скороченій процедурі.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за зелену електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. При цьому зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.