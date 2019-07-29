"Беруть 620%": як працюють онлайн-кредити в Україні

В Україні оформити онлайн-кредит на картку і взяти в борг від 100 до 15 тисяч гривень пропонують десятки організацій.

Взяти кредит подібні організації заманюють "нульовим" відсотком, але він діє протягом обмеженого часу – два тижні або 30 днів, повідомляє "Сегодня".

Водночас реальна річна ставка перевищує 620%.

"Такі кредитори особливо перевірками не займаються. Видають кредити і безробітним, і людям з поганою кредитною історією – всім, кому відмовляють банки. Тому велика ймовірність, що позичальник не впишеться у 30 днів, а відсотки за кредитом будуть рости з кожним днем", – зазначається у повідомленні.

За словами журналістів, щоб кредити брали охочіше, оформлення максимально спростили. Зокрема, потрібно лише зайти на сайт і ввести свої паспортні дані, номер телефону, ІПН і електронну пошту.

Ухвалити рішення щодо кредиту обіцяють за 10-15 хвилин. У той же час небанківські організації приховують до останнього моменту інформацію про пеню, штрафи та відсотки після закінчення терміну погашення.

"На найпопулярніших майданчиках онлайн-кредитування у відкритому доступі є тільки правила видачі кредиту, а його пункти посилаються на умови договору. Цей договір не можна подивитися, поки не заповниш заявку на позику. Водночас треба підтвердити, що приймаєш всі умови ще до того, як вони будуть доступні", – наголошується у публікації.

Оформити онлайн-кредит на карту і взяти в борг від 100 до 15 тисяч гривень пропонують десятки організацій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні – бум на кредити "до зарплати". Однак часто гроші в борг дають під 300-500% річних, і дізнатися про це можна тільки після оформлення заявки. OBOZREVATEL розібрався, коли і чому мікрокредити можуть бути небезпечні і яка їхня реальна вартість.

Також OBOZREVATEL розповідав, як українці опиняються у "пастці" швидких позик.

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