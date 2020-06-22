Берлін платить Москві мільярди за "Північний потік-2", – Трамп

Президент США Дональд Трамп на передвиборчій зустрічі з прихильниками знову розкритикував російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Його слова передає DW. Американський лідер наголосив, що Берлін платить Москві "мільярди доларів за новісінький газопровід".

"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", – закликав глава Білого дому.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках у бюджет НАТО. Протягом 25 років Німеччина заборгувала "один трильйон доларів", стверджує глава Білого дому.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Наразі "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію наприкінці 2020-го – початку 2021 року. Добудувати залишилося менш як 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

США й низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ із США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний у Росії фонд STIF. Так компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".