Берлін платить Москві мільярди за "Північний потік-2" – Трамп

Президент США Дональд Трамп на передвиборній зустрічі з прихильниками знову розкритикував російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Його слова передає DW. Американський лідер наголосив, що Берлін платить Москві "мільярди доларів за новісінький газопровід".

"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", – закликав глава Білого дому.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках в бюджет НАТО. Протягом 25 років Німеччина заборгувала "один трильйон доларів", стверджує глава Білого дому.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

В даний час "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію в кінці 2020-го або початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку–2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликають відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".