Берлін надасть газовому проєкту США преференції, в яких відмовив "Північному потоку-2"

У Німеччині регулятор надасть майбутньому терміналу ЗПГ (зрідженого природного газу) виняток з правил Третього енергопакету ЄС, в яких раніше відмовив російському "Північному потоку-2". Основним клієнтом нового проєкту виступить німецька енергокомпанія RWE, яка буде поставляти газ з США.

Про це повідомляє EA Daily. Відзначається, що Федеральне мережеве агентство ухвалило рішення надати German LNG Terminal виключення у регулюванні тарифів і доступу до газотранспортної системи.

"У проєкті рішення, який буде ще вивчений Федеральним картельним управлінням Німеччини та Єврокомісією, йдеться, що термінал буде виключено з регулювання по тарифам і доступу до ГТС на довгостроковій основі і стосується щорічних потужностей в 8 млрд кубометрів газу, які відповідають заявці German LNG Terminal і забезпечують стабільний регуляторний режим для його клієнтів", – сказано у повідомленні German LNG Terminal.

German LNG Terminal стане одним з двох терміналів СПГ в Німеччині. Потужністю 8 млрд кубометрів його повинні побудувати у Брюнсбюттелі у кінці 2022 року. Проєкт здійснюють бельгійська Gasunie, німецька Oiltanking GmbH і нідерландська Vopak LNG Holding BV

Основним клієнтом виступить німецька енергокомпанія RWE, яка цього літа погоджувала підсумкові параметри контракту з постачання 5 млрд кубометрів у вигляді ЗПГ. RWE не вказує джерела поставок ЗПГ, але вже є клієнтом двох американських проектів – Sabine Pass і Corpus Christi LNG.

Виняток з правил Третього енергопакету ЄС дозволить терміналу ЗПГ в Брюнсбюттелі домовлятися з клієнтами про окремі тарифи і не публікувати їх. Крім того, терміналу не доведеться залишати частину потужностей під незалежних постачальників.

У цих винятках відмовили не тільки "Північному потоку-2", але і вже чинному продовженню "Північного потоку" у Німеччині, газопроводу Opal. В результаті діюча магістраль використовується лише на половину потужності. Така ж доля загрожує і другому балтійському газопроводу.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи по будівництву "Північного потоку-2" були припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в ЄС затвердили зміни в Газову директиву ЄС, які передбачають, що правила Третього енергопакету поширюються і на газопроводи з третіх країн.

В Єврокомісії наполягали, що нове регулювання вводиться не проти "Північного потоку - 2", проте прийняли зміни якраз перед тим, як проект повинні були завершити в кінці 2019 року.