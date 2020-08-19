Немного о белорусском "экономическом ￼чуде". Которое у нас так нравится многим.

Госсектор 70 процентов ВВП. 40 процентов трудоспособного населения. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10 процентов ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны, только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно, калийных удобрений).

Тотальная зависимость от России. 42 процента импорта и 56 процентов экспорта. Ок. 10 млрд. торгового дефицита в 2018. По подсчетам МВФ с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долл. От 11 до 27 процентов белорусского ВВП ежегодно. Весь прошлый год россияне прямо намекали Батьке, что лафа кончилась и денег нет. Надо или за всё платить по счетам, или сливаться навеки в братских объятиях. Сливаться Батьке не хочется. Лучше быть первым в провинции, чем вторым в городе. О чем он прямо сказал в интервью Венедиктову несколько месяцев назад. Типа, что они мне предлагают. Какую-то их Думу возглавить. Попытки задружить с Китаем в противовес России пока результатов особо не дают. Там торговый дефицит тоже под 3 миллиарда в год.

С Европой сальдо положительное. За счет торговли удобрениями и нефтепродуктами, произведенными из дотационной российской нефти. Противный МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70 процентов ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко. Которого вчера любили все. Домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник. Как сказал бы классик. А сегодня в глаза кричат, иди НХ на встречах с рабочими. Вопрос гораздо шире.

Как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину. Понимая, что тумблер от Беларуси у них. Не зависимо от того, кто там станет начальником. И совсем не факт, что они будут поддерживать Лукашенко лично. Потому что он им, судя по всему, своей простотой, которая хуже воровства, тоже изрядно поднадоел.

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