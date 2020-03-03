"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Кожен, хто проїжджав кордон України та Білорусі на авто і думав не тільки про ностальгію за батьківщиною, але відчував почуття приниження і величезного здивування від стану білоруських доріг, що в такий самій пострадянській республіці, як і наша, побудовані дороги європейської якості.

За роки незалежності будівництво вітчизняних доріг стало "притчею во язицех", вартістю тисяч життів наших співвітчизників і однією з найбільш корупційних галузей, через яку дерибанився український бюджет. Українські дороги завжди в топі будь-яких соціологічних досліджень, коли вивчаються проблеми суспільства і невдоволеність владою. Тож не дивно, що і президент Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії обіцяв українцям нормальні дороги.

Плани масштабного будівництва: будувати будуть!

На реалізацію планів президента Кабінет Міністрів України готовий виділити 113 млрд гривень, які повинні трансформуватися в 4 тисячі кілометрів якісних доріг.

Але українські реалії свідчать, що самі по собі гроші не означають результат. А тому боротьба за гроші Укравтодору буде запеклою, адже вже зрозуміло, що будь-яким реформам, які реалізовує уряд, чинить опір монстр на ім'я Корупція.

Тому уряду необхідно не просто виділити гроші, а й брати участь у створенні прозорих правил гри у сфері дорожнього будівництва, шукати шляхи знищення монополії на дорожнє будівництво, залучати іноземні інвестиції. А фактично – створити умови для конкурентної боротьби українських та іноземних компаній, що в підсумку призведе до встановлення адекватної ринкової ціни і, що важливо, якості доріг.

Білоруси освоюють український ринок будівництва доріг

З 2017 року на українському ринку дорожнього будівництва працюють білоруси, які випробували наш ринок і добре розуміють, що потрібно робити в наших умовах. Адже їм за останні десятиліття вдалося перетворити Білорусь на країну з європейськими дорогами. На відміну від України, батькові Лукашенку вдалося зберегти систему державних автобудівельних підприємств, що входять до білоруського державного холдингу "Белавтодор". І хоча форма власності в даному разі не має значення, проте, на український ринок цей холдинг увійшов у 2017 році спільним українсько-білоруським підприємством "Белавтодор-Україна", про роботу якого ми вже писали.

Але немає лиха без добра, і білорусам за кілька років вдалося увійти в десятку лідерів українського дорожнього будівництва. На відміну від інших іноземних кампаній, які працюють на нашому ринку, у білорусів є кілька конкурентних переваг перед іншими. По-перше, їм зрозуміла наша ментальність і суть проблем, з якими стикаються іноземці. По-друге, величезний досвід, а "Белавтодор" – це компанія не тільки з традиціями, де найстаріше підприємство відзначило 50-річний ювілей, а й модернізоване за останнім словом техніки і цілком конкурентне на світовому ринку. Білоруси по праву пишаються будівництвом другої кільцевої дороги навколо Мінська і будівництвом другої злітно-посадкової смуги Національного аеропорту "Мінськ".

Сотні мільйонів гривень економії на будівництві доріг: таке можливо?

"Белавтодор-Україна" активно розвивається на українському ринку і восени 2019 року під час зустрічі президентів Зеленського і Лукашенка в Житомирі український президент дав високу оцінку роботі білоруських шляховиків в Україні і висловив сподівання на активніше продовження співпраці. А дякувати білорусам є за що. Тільки за два роки роботи компанія будувала ділянки дороги міжнародного значення М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі", М-05 "Київ-Одеса", М-07 "Київ-Ковель-Ягодин", М-21 "Виступовичи-Житомир -Могилів-Подільський ", національного значення Н-11 "Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв", Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв", Н-22 "Устилуг-Луцьк-Рівне", і дороги місцевого значення Т-06-14 "Глибочиця-Станишівка" (Житомирська область), Т-10-01 "Ворзель-Забучье-/М-06/" (Київська область), О150514 "Братське-Вознесенськ" (Миколаївська область).

Важливим етапом розвитку компанії буде будівництво шестикілометрової ділянки дороги в Рівненській області. Ця ділянка, яка стане частиною проєкту "Північний обхід м. Рівне", є стратегічною дорогою для економіки Рівненської та Волинської областей.

З появою білорусів на ринку автодорожнього будівництва посилилася конкуренція на ринку, що вже дало позитивні результати для української економіки. Згідно з даними системи тендерних закупівель "ProZorro", компанія "Белатодор-Україна" пропонує нижчу ціну на будівництво за рахунок сучасніших технологій будівництва та відмови від участі у схемах, змовах і корупції, які притаманні вітчизняним дорожнім будівельникам. А тому участь білоруської компанії в торгах означає, що ціна на будівництво буде знижена від 10 до 20% від первісної вартості. Фактично можна стверджувати, що корупційний податок, який забирається з кишень громадян у цій, сфері становить 20% вартості кожного кілометра доріг. Тільки за два тендери білоруські дорожні компанії заощадили для українського бюджету понад 220 млн гривень.

"Белавтодор-Україна" заважає жити "нормальним пацанам"

Однак такі дії "Белавтодор-Україна" не влаштовують тих, хто звик носити сумки грошей корумпованим чиновникам, кому наплювати на життя українців, які щодня гинуть на дорогах, зокрема через неякісну роботу, вкрадені матеріали і небажання дотримуватися елементарних технологічних норм.

Білорусів сьогодні звинувачують у тому, що своїми скаргами до Антимонопольного комітету України вони пробують затягнути процес проведення тендерів та зірвати терміни будівництва українських доріг. Однак компаніям-конкурентам варто було б подбати про відповідне оформлення тендерних вимог. Інакше виникає питання: чи потрібні Україні іноземні інвестиції? Чи готова Україна створити рівні правила гри? А що говорити тоді про плани президента Зеленського залучати іноземні інвестиції, якщо держава не здатна створити рівні умови всім гравцям ринку.

Звісно, можна говорити про те, що сьогодні економічному розвитку заважає корупція, непрозорі правила гри, монопольне становище на ринках. Проблем дійсного багато і амбітні плани українського уряду щодо дорожнього будівництва зможуть бути реалізовані лише тоді, коли держава стане ефективним регулювальником, зацікавленим у розвитку та економічному стрибку України. І, власне, все регулювання має бути у правовому полі, з розумінням, де потрібна допомога, а куди держава не повинна втручатися. А тому від сьогоднішніх рішень влади залежатиме, чи стануть наші дороги схожими хоча б на білоруські.

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