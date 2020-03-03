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3 березня • оновлено в 13:16
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"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

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Кожен, хто проїжджав кордон України та Білорусі на авто і думав не тільки про ностальгію за батьківщиною, але відчував почуття приниження і величезного здивування від стану білоруських доріг, що в такий самій пострадянській республіці, як і наша, побудовані дороги європейської якості.

За роки незалежності будівництво вітчизняних доріг стало "притчею во язицех", вартістю тисяч життів наших співвітчизників і однією з найбільш корупційних галузей, через яку дерибанився український бюджет. Українські дороги завжди в топі будь-яких соціологічних досліджень, коли вивчаються проблеми суспільства і невдоволеність владою. Тож не дивно, що і президент Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії обіцяв українцям нормальні дороги.

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Плани масштабного будівництва: будувати будуть!

На реалізацію планів президента Кабінет Міністрів України готовий виділити 113 млрд гривень, які повинні трансформуватися в 4 тисячі кілометрів якісних доріг.

Але українські реалії свідчать, що самі по собі гроші не означають результат. А тому боротьба за гроші Укравтодору буде запеклою, адже вже зрозуміло, що будь-яким реформам, які реалізовує уряд, чинить опір монстр на ім'я Корупція.

Тому уряду необхідно не просто виділити гроші, а й брати участь у створенні прозорих правил гри у сфері дорожнього будівництва, шукати шляхи знищення монополії на дорожнє будівництво, залучати іноземні інвестиції. А фактично – створити умови для конкурентної боротьби українських та іноземних компаній, що в підсумку призведе до встановлення адекватної ринкової ціни і, що важливо, якості доріг.

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Білоруси освоюють український ринок будівництва доріг

З 2017 року на українському ринку дорожнього будівництва працюють білоруси, які випробували наш ринок і добре розуміють, що потрібно робити в наших умовах. Адже їм за останні десятиліття вдалося перетворити Білорусь на країну з європейськими дорогами. На відміну від України, батькові Лукашенку вдалося зберегти систему державних автобудівельних підприємств, що входять до білоруського державного холдингу "Белавтодор". І хоча форма власності в даному разі не має значення, проте, на український ринок цей холдинг увійшов у 2017 році спільним українсько-білоруським підприємством "Белавтодор-Україна", про роботу якого ми вже писали.

Але немає лиха без добра, і білорусам за кілька років вдалося увійти в десятку лідерів українського дорожнього будівництва. На відміну від інших іноземних кампаній, які працюють на нашому ринку, у білорусів є кілька конкурентних переваг перед іншими. По-перше, їм зрозуміла наша ментальність і суть проблем, з якими стикаються іноземці. По-друге, величезний досвід, а "Белавтодор" – це компанія не тільки з традиціями, де найстаріше підприємство відзначило 50-річний ювілей, а й модернізоване за останнім словом техніки і цілком конкурентне на світовому ринку. Білоруси по праву пишаються будівництвом другої кільцевої дороги навколо Мінська і будівництвом другої злітно-посадкової смуги Національного аеропорту "Мінськ".

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Сотні мільйонів гривень економії на будівництві доріг: таке можливо?

"Белавтодор-Україна" активно розвивається на українському ринку і восени 2019 року під час зустрічі президентів Зеленського і Лукашенка в Житомирі український президент дав високу оцінку роботі білоруських шляховиків в Україні і висловив сподівання на активніше продовження співпраці. А дякувати білорусам є за що. Тільки за два роки роботи компанія будувала ділянки дороги міжнародного значення М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі", М-05 "Київ-Одеса", М-07 "Київ-Ковель-Ягодин", М-21 "Виступовичи-Житомир -Могилів-Подільський ", національного значення Н-11 "Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв", Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв", Н-22 "Устилуг-Луцьк-Рівне", і дороги місцевого значення Т-06-14 "Глибочиця-Станишівка" (Житомирська область), Т-10-01 "Ворзель-Забучье-/М-06/" (Київська область), О150514 "Братське-Вознесенськ" (Миколаївська область).

Важливим етапом розвитку компанії буде будівництво шестикілометрової ділянки дороги в Рівненській області. Ця ділянка, яка стане частиною проєкту "Північний обхід м. Рівне", є стратегічною дорогою для економіки Рівненської та Волинської областей.

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

З появою білорусів на ринку автодорожнього будівництва посилилася конкуренція на ринку, що вже дало позитивні результати для української економіки. Згідно з даними системи тендерних закупівель "ProZorro", компанія "Белатодор-Україна" пропонує нижчу ціну на будівництво за рахунок сучасніших технологій будівництва та відмови від участі у схемах, змовах і корупції, які притаманні вітчизняним дорожнім будівельникам. А тому участь білоруської компанії в торгах означає, що ціна на будівництво буде знижена від 10 до 20% від первісної вартості. Фактично можна стверджувати, що корупційний податок, який забирається з кишень громадян у цій, сфері становить 20% вартості кожного кілометра доріг. Тільки за два тендери білоруські дорожні компанії заощадили для українського бюджету понад 220 млн гривень.

"Белавтодор-Україна" заважає жити "нормальним пацанам"

Однак такі дії "Белавтодор-Україна" не влаштовують тих, хто звик носити сумки грошей корумпованим чиновникам, кому наплювати на життя українців, які щодня гинуть на дорогах, зокрема через неякісну роботу, вкрадені матеріали і небажання дотримуватися елементарних технологічних норм.

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Білорусів сьогодні звинувачують у тому, що своїми скаргами до Антимонопольного комітету України вони пробують затягнути процес проведення тендерів та зірвати терміни будівництва українських доріг. Однак компаніям-конкурентам варто було б подбати про відповідне оформлення тендерних вимог. Інакше виникає питання: чи потрібні Україні іноземні інвестиції? Чи готова Україна створити рівні правила гри? А що говорити тоді про плани президента Зеленського залучати іноземні інвестиції, якщо держава не здатна створити рівні умови всім гравцям ринку.

"Белавтодор-Україна": ми не чекаємо преференцій, дайте нам рівні правила гри

Звісно, можна говорити про те, що сьогодні економічному розвитку заважає корупція, непрозорі правила гри, монопольне становище на ринках. Проблем дійсного багато і амбітні плани українського уряду щодо дорожнього будівництва зможуть бути реалізовані лише тоді, коли держава стане ефективним регулювальником, зацікавленим у розвитку та економічному стрибку України. І, власне, все регулювання має бути у правовому полі, з розумінням, де потрібна допомога, а куди держава не повинна втручатися. А тому від сьогоднішніх рішень влади залежатиме, чи стануть наші дороги схожими хоча б на білоруські.

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