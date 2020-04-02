База зменшується, надходження ростуть – податкова відзвітувала про ПДВ

Державна податкова служба виконала індикатив Міністерства фінансів України на І квартал з податку на додану вартість (ПДВ) на 101,7%. Так, бюджет додатково отримав 400 млн грн.

Про це інформує ДПС. Зазначається, що сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування) у січні-березні 2020 року становило 25,9 млрд грн. Це на 10,1 млрд грн, або на 63,8%, більше відповідного періоду 2019 року.

"Ми дякуємо усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують робити свій внесок у наповнення бюджету. При цьому податкова гарантує продовження поступу у боротьбі із мінімізаційними схемами з ПДВ. Це запорука повного та вчасного відшкодування для підприємств, які зараз особливо гостро потребують цих коштів", – заявив голова ДПС Верланов.

У податковій службі зазначили, що загалом від початку року до бюджету надійшло вже 65,3 млрд грн та було відшкодовано 39,4 млрд грн ПДВ відповідно.

"При зменшенні бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у І кварталі 2020 року до відповідного періоду 2019 року на 0,14%, задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 6,5%, що в грошовому еквіваленті становить +4 млрд грн. Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків", – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен працюючий українець має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту або іпотеку. У 2020 році цей перелік збільшили і повертати частину податку будуть тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавірусу.

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