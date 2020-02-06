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7 лютого • оновлено в 08:52
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"Бац і зник!" Блогер висміяв "прорив" із новими трамваями в Донецьку

40.3т
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У Донецьку новий трамвай, на якому піарилася окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений.

"Хочете знати, що там з донецьким трамваєм? Тим самим, який будували-будували, і навіть на поштових марках друкували, а потім бац – і він зник!" – пише в Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

"Нічого, все нормально, стоїть у депо. Самі трамвайники кажуть, що вагон реально класний, сучасний", – зазначив він.

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"Як незручно вийшло", – іронізує блогер.

У Донецьку новий трамвай, на якому піарилися окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений

У Донецьку новий трамвай, на якому піарилися окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" так званої ДНР запустила приміський потяг із окупованого Донецька до Оленівки.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Яблонская Тамила
Яблонская Тамила
Авторам нужно перечитать басни Крылова. И не печатать всякую низкопробную чепуху.
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Busikin Rem
Busikin Rem
Не тупи, лучше спроси у Чепушилы почему нет трамвая на линии в Донецке и чё за гиперпул ходит на Еленовку из Донецка ввиде кукушки и одного вагона!
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hunt andres
hunt andres
Не сцыте. Пойдет. Вы бы со своей укрзализнецей да борисподьским вагоном разобрались)
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