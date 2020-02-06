"Бац і зник!" Блогер висміяв "прорив" із новими трамваями в Донецьку

У Донецьку новий трамвай, на якому піарилася окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений.

"Хочете знати, що там з донецьким трамваєм? Тим самим, який будували-будували, і навіть на поштових марках друкували, а потім бац – і він зник!" – пише в Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

"Нічого, все нормально, стоїть у депо. Самі трамвайники кажуть, що вагон реально класний, сучасний", – зазначив він.

"Як незручно вийшло", – іронізує блогер.

У Донецьку новий трамвай, на якому піарилися окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" так званої ДНР запустила приміський потяг із окупованого Донецька до Оленівки.

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