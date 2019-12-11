Батько сучасної корупції в будівництві увімкнув антикризовий піар: з'явилося викриття

Після розголосу в ЗМІ щодо намірів посісти крісло профільного заступника міністра розвитку громад та територій та одночасного просування на посаду голови Держархбудінспекції свого товариша Олександра Строкача, ексочільник ДАБІ Олексій Кудрявцев почав відбілювати свою репутацію в ЗМІ.

Звісно, що за певні бюджети та протягом певного часу можна перетворити "схемника" на реформатора-передовика. Олексій Кудрявцев у 2014 році (без освіти та з фальшивим дипломом) очолив Держархбудінспекцію Київської області, а вже з 2015-го став головою ДАБІ. Зазначимо, що Кудрявцева затримали на хабарі лише на 21-й день роботи.

Але всім відома жадібність Олексія, відомство якого в вересні 2018-го ексгенпрокурор публічно звинуватив у тому, що "побори у будівельній галузі, як порівняти з часами Януковича, зросли вчетверо" та визнав будівельну галузь найбільш корумпованою в Україні, зіграла з ним поганий жарт. Як відомо, береш гроші чужі, а витрачаєш вже свої, тому такий собі бюджетний варіант антикризи:

Робимо текст одного інтерв’ю, а далі с наполегливістю молдавського народу робимо одну й ту ж новину з різними заголовками, але переклавши російською мовою.

Не можна пройти осторонь такого маніфесту, тому розглянемо найбільш яскраві тези експосадовця.

"…мене було усунуто від процесу та гучно звільнено за сфабрикованим звинуваченням… Чим більше чую про себе сьогодні висмоктаного з пальця “молдавського негативу” та “викривальних сенсацій”, тим більше розумію – робив і роблю все правильно".

Чому факт використання підробленого диплому під час вступу на державну службу у 2014 році та посилання на нього в 2015-му, на думку Олексія Кудрявцева, сфабриковане? Адже навіть у спростуванні його тодішньої пресслужби зазначається, що "на момент призначення на посаду головою Держархбудінспекції згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 632-р, Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного університету цивільної авіації за напрямком підготовки "Менеджмент" (бакалавр із менеджменту ), а також Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство" (спеціаліст юрист). Про що додаються фотокопії зазначених дипломів".

Але, хвилинку, забули, що у 2014-му Кудрявцев керував територіальним органом ДАБІ Київської області.

А з фотокопій дізнаємося, що необхідна на той час освіта рівня спеціаліст-магістр в нього відсутня. Адже спеціалістом-юристом він стане лише у червні 2015-го. Тому цілком зрозуміло, коли та для чого Кудрявцев використовував фейковий диплом про повну вищу освіту.

"Корупціонери вищого ешелону, що роками чи десятиліттями сиділи на потоках, та будівельна мафія, котра будувала, ігноруючи будь-які правила, вочевидь, відчули, що їхньому солодкому життю ось-ось настане кінець, і зробили все, аби не допустити цього…

Тоді я був свідомий того, що перекриваючи декому багатомільйонні потоки "занесень", я рано чи пізно потраплю до лав небажаних, стану опальним. Так і трапилося. Система мене викинула – і це чудовий факт. Адже вона не змогла мене зробити "своїм", зробити насправді токсичною фігурою. Хоча дуже намагалася. Система, до речі, мстить мені донині – і я тішуся".

Ну тут, якщо логічно розмірковувати, то по-перше: з 2015 до 2018 року вищий ешелон представляв сам Кудрявцев як голова центрального органу виконавчої влади. А по-друге: якщо існує така міфічна всемогутня мафія, то чи не вона його взяла на роботу? Чи вона з’явилася пізніше, вже за часів каденції Кудрявцева? Виходить, що Олексій або ставленик мафії, або її прародитель, щось він тут приховує!

"Рівно рік тому, коли ми вже були на фініші реформи…"

Цікаво, до онлайн-послуг Олексію довелося йти довгих чотири роки. Меморандум підписаний лише в жовтні 2018 року. Що заважало Кудрявцеву реалізувати реформаторський дух усі ці роки – невідомо. Наприклад, у Держгеокадастрі, де так само в 2015 році змінилось керівництво, онлайн-послуги запустили того ж року.

Ну а коли зайшлося про стихійні забудови, тут Кудрявцев проявив весь свій талант безпринципного посадовця.

Цинізм та лукавство тут виходить за межі пристойності. Річ у тім, що в 2016-му, саме за керівництва Кудрявцева, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано дозвіл на виконання будівельних робіт від 08.11.2016 № ІУ115163131320 на об`єкті: "Будівництво житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта-центр") на земельній ділянці у пров. Платонівському в Солом`янському районі м. Києва".

То, може, не дивилися на проєктну документацію та генплан чи не розуміли наслідків? Чудово розуміли, ще й зареєстрували внесення змін до дозволу.

Зважаючи на розповіді Кудрявцева, на об’єкті є суттєві порушення, які надають органу право анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Але приписи Департаменту архітектурно-будівельної інспекції України ДАБІ про припинення підготовчих та будівельних робіт на об`єкті та про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил видані лише 02.10.2019. Які, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, зупинені ухвалою Окружного адміністративного суд Києва про забезпечення адміністративного позову. Що заважало здійснити перевірку та скасувати дозвіл на будівництво протягом трьох (!!) років? Знову ж, логічного пояснення не має. Точніше, є, але воно перебуває в площині Кримінального кодексу України.

Отож, порадимо Олексію Кудрявцеву не заощаджувати на піарниках та уважно вести свою медійну кампанію. А ми подивимося, що переможе в суспільстві: логіка та факти чи потужний піар…

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