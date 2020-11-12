Железняк звинуватив "Батьківщину" у корисливому голосуванні за бюджет-2021

Фракція "Батьківщина" проголосувала за бюджет на 2021 рік у обмін на призначення Андрія Власенка на посаду в.о. глави правління Державної продовольчо-зернової корпорації.

Про це в своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. До свого призначення Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

"Начебто, що спільного між голосуванням за Бюджет у першому читанні і призначенням менеджменту зернової держкомпанії... Природно, велике добре серце. Love is... коли 19 сердець б'ються в унісон", – написав Железняк.

Железняк звинуватив "Батьківщину" в корисливому голосуванні за бюджет на 2021 рік Телеграм-канал Залізняка

Одіозне призначення відбулося на засіданні Кабінету міністрів у середу, 11 листопада. Раніше Власенка звільнили з посади глави "Укрліктрави" через неефективність і погані фінансові результати.

Як повідомляє "Слово і діло", з сайту Міністерства економіки видалили повідомлення від 26 жовтня про те, що Власенка звільнили через неналежне виконання службових обов'язків і незадовільний фінансово-господарський стан підприємства.

"На підставі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням своїх службових обов'язків, був звільнений начальник ДП "Укрліктрави" Андрій Власенко", – було сказано у повідомленні прес-служби Мінекономіки, яке збереглося у кеші Google.

З сайту Мінекономіки видалили повідомлення "Слово і діло"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни у першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, Європейська солідарність і "Голос" документ не підтримали.

Колишні міністри і економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 в першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції та найвищого в історії кредиту.