В Україні аліменти платитимуть за новими правилами: що змінилося

В Україні за новими правилами виплачувати аліменти на дитину доведеться до 23-річного віку, за умови, що вона ще навчається. Також буде перевірка майнового статусу того з батьків, який має надавати допомогу.

Про ці нововведення в ефірі ObozTV розповіла правозахисниця Юлія Сергєєва. Вона додала, що якщо у дитини-студента є власний заробіток, що перевищує дохід батьків, то питання аліментів може бути зняте.

"У законі продовжили термін виплати аліментів до 23-річного віку, якщо дитина навчається. Але якщо вона заробляє і її дохід більший ніж у батьків, то аліменти можуть переглянути", — сказала юрист.

Крім цього Сергєєва додала, що у законі також спростили процедуру виїзду дитини за кордон. До 16-річного віку вона має виїздити у супроводі дорослого із нотаріально завіреним дозволом, зазначила вона.

"Цей документ оформлюють за 20 хвилин і коштує він до 250 грн. Але якщо одного з батьків позбавлено батьківських прав, чи він є боржником з аліментів, то його дозволу на виїзд дитини не вимагають", — сказала юрист.

Суд також звертатиме увагу на майновий статус того з батьків, якому збирається призначати платити аліменти, пояснила Сергєєва. Зокрема враховуватимуть наявність депозиту в банку або автомобіля, який можуть здавати в оренду.

rodyna.org.ua

"Може проводитися моніторинг депозитів. Коли у людини офіційно нема жодної копійки, але ми бачимо, що майновий стан має інший вигляд, — то це є важелями впливу у суді", — додала правозахисниця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, закон про посилення покарання неплатників аліментів набув чинності 29 серпня. За піврічний борг можуть притягнути до суспільно корисних робіт на термін до 240 годин. Ухильників можуть заарештувати на 10 діб, а злісних — позбавити волі на 2 роки.

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