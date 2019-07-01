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Бар і масажні крісла: Лукашенко обзавівся елітним бронелимузином

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко купив собі новий броньовик Mercedes-Maybach Pullman Guard за 1,4 млн євро.

Це останнє, найновіше покоління броньованих лімузинів від компанії Mercedes, передає "Комсомольская правда в Білорусії". Авто з президентськими номерами засвітилося біля стадіону "Динамо", де проходила церемонія закриття других Європейських ігор.

броньовик Лукашенко

броньовик Лукашенко

kp.by

Відзначається, що поставки Mercedes-Maybach Pullman Guard почалися в минулому році. Але чекати замовникам доводиться довго: на будівництво кожної з машин йде близько дев'яти місяців. Водія і пасажирів захищає бронесталь, встановлена під підлогою і по периметру салону, сталь в поєднанні з кевларом в даху, кульостійке скло італійської фірми Isoclima завтовшки понад 6 сантиметрів.

броньовик Лукашенко

броньовик Лукашенко

kp.by

Є й секрет: замість заднього скла встановлена бронезаглушка, замаскована зовні стандартним склом. У підсумку лімузин відповідає рівню захисту VR9 - розстріл в упор з штурмових гвинтівок лімузину не страшний. А захист від підриву відповідає стандарту ERV 2010: лімузин здатний витримати вибух 15 кг тротилу в двох метрах від автомобіля і в метрі над землею.

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броньовик Лукашенко

броньовик Лукашенко

kp.by

Величезні задні двері лімузина вручну відкривати важко, тому в машині встановлений електропривід, що допомагає їх відкривати і закривати. А за підняття-опускання ламінованого полікарбонатом броньованого скла відповідає гідравліка. Маса лімузина - 5,1 тонни. У рух автомобіль приводить шестилітровий мотор, що розвиває 530 кінських сил.

броньовик Лукашенко

броньовик Лукашенко

kp.by

броньовик Лукашенко

броньовик Лукашенко

kp.by

Інтер'єр передбачає обробку високої якості, наявність бару, масажних крісел. Також є захисна броньована перегородка, яка не тільки відокремлює VIP-персон від тих, хто сидить спереду водія і охоронця, а ще й захищає їх.

Базова ціна броньовика - 1,4 мільйона євро. А з опціями по типу сирен, стробоскопів, гучномовців та іншого індивідуального обладнання вона може вирости ще сильніше - ліміту, по суті, немає. Сьогодні це найдорожча представницька модель у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли візит президента Росії Володимира Путіна на відкриття заводу Mercedes-Benz в Підмосков'ї.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
Автомобільфотографии
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