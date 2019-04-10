''Банкрутство буде швидким'': біткоїну напророкували нищівний обвал

Агресивні покупки найпопулярнішої криптовалюти біткоїна можуть спровокувати несподіване падіння монети.

З такою заявою виступив аналітик Bloomberg Майк МакГлоун. Наразі "біткоїн надзвичайно перекупили". Рівень його перекупленності перебуває зараз на тій самій позначці, що і в кінці 2017 року, передає FX Team.

На думку МакГлоуна, недавнє зростання біткоїна викликане довгою консолідацією ринку і низькою волатильністю, що призвело до "звільнення біткоїна з клітки".

Аналітик вважає, що слідом за значним зростанням першої криптовалюти піде рівнозначне падіння ринку: "Коли у вас утворився такий великий міхур, то завжди буде купа людей, які будуть продавати біткоїн".

МакГлоуна підтримав президент криптовалютного хедж-фонду ProChain Capital Девід Тевіл, який вважає, що ринок продовжить зниження, оскільки позитивні рухи на ринку не підкріплені реальними подіями.

Біткоїни ТАСС

"Для інвестора набагато краще бачити невелике, але постійне зростання активу, ніж його раптові злети і падіння. Можливість швидкого збагачення також означає і можливість швидкого банкрутства", - заявив президент ProChain Capital.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітики Forex Club заявили, що вартість біткоїна незабаром збільшиться до $5,3 тис.

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