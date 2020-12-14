Банкрутство банків в Україні: рахунки власників у всьому світі заарештують

Валентина Гембарська Економіка 14:15, 14.12.2020 Оновлено: 14:30, 14.12.2020

У 2021 році заарештують іноземні активи власників великих збанкрутілих банків. Йдеться про власників "Банку "Дельта", Імексбанку, банку "Національний кредит" та "Фінанси та Кредит".

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, з фінустановами вже уклали договори.

"Уже можна сказати рік триває робота з юридичними компаніями в іноземних юрисдикціях. Ми вже щодо цих банків наступного року виходимо на заморозку, можна сказати арешт активів пов'язаних осіб цих банків, і це вже є певний успіх", – сказав він.

Він додав, що щодо банку "Фінансова ініціатива" і ВіЕйБі Банку в першому пулі, а також щодо Євробанку, Фідобанку і АктаБанку у другому, проводять конкурси із залучення послуг іноземних консультантів з питань збитків, які заподіяні цим банкам пов'язаними особами.

Новіков зазначив, що 2021 року плануються конкурси ще щодо 19 банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що майно, арештоване в межах справи про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси і кредит", передали АРМА.

На початку грудня 2019 суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Наприкінці грудня 2019 Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

23 грудня 2019 року колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк" оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.

За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів унаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становить не менш ніж 24,5 млрд гривень.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

"Зупиніть спроби обмежити свободу слова!" Відомі журналісти звернулися до Зеленського та ВР через законопроєкт про медіа

В Україні добова кількість хворих на COVID-19 різко знизилася до 6,5 тис.

Померла дочка нардепа Столара виявилася співачкою і популярним в США стримером. Відео

Спочатку зникла вода, а тепер підняли ціни: жителі Криму скаржаться, що "не про це мріяли"

У ТКГ натякнули, коли Путіна зможуть судити в Гаазі