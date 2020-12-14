Банкрутство банків в Україні: рахунки власників у всьому світі заарештують

У 2021 році заарештують іноземні активи власників великих збанкрутілих банків. Йдеться про власників "Банку "Дельта", Імексбанку, банку "Національний кредит" та "Фінанси та Кредит".

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, з фінустановами вже уклали договори.

"Уже можна сказати рік триває робота з юридичними компаніями в іноземних юрисдикціях. Ми вже щодо цих банків наступного року виходимо на заморозку, можна сказати арешт активів пов'язаних осіб цих банків, і це вже є певний успіх", – сказав він.

Він додав, що щодо банку "Фінансова ініціатива" і ВіЕйБі Банку в першому пулі, а також щодо Євробанку, Фідобанку і АктаБанку у другому, проводять конкурси із залучення послуг іноземних консультантів з питань збитків, які заподіяні цим банкам пов'язаними особами.

Новіков зазначив, що 2021 року плануються конкурси ще щодо 19 банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що майно, арештоване в межах справи про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси і кредит", передали АРМА.

На початку грудня 2019 суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Наприкінці грудня 2019 Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

23 грудня 2019 року колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк" оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.

За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів унаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становить не менш ніж 24,5 млрд гривень.