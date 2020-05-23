Банківський закон набув чинності: що змінить документ, на якому наполягав МВФ

У суботу, 23 травня, набув чинності резонансний банківський закон, необхідний для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє OBOZREVATEL. Документ ще називають "законом про ПриватБанк" та "антишахрайським". Напередодні його оприлюднили в парламентській газеті "Голос України". Згідно з документом, він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто сьогодні.

Вступив в силу банківський закон

Головне з документу:

забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім власникам навіть через суд;

забороняє повертати такі фінустанови на ринок: якщо суд скасує рішення НБУ, ліквідація не припиняється, продаж активів і виплати вкладникам тривають;

визначає процедуру отримання компенсації акціонерами збанкрутілих банків, розмір якої визначає міжнародний аудитор;

змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків: суди не зможуть брати під сумнів розрахунки регулятора про банки, але зможуть визнати недійсним рішення Нацбанку;

змінює механізм передачі активів перехідному і банку-приймачу: тепер процес триває кілька днів, а не місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила закон про банки №2571-д 13 травня. Після цього до парламенту внесли два проєкти постанов, які блокували підписання закону спікером і главою держави. Проте 19 травня депутати відмовилися їх підтримати.

Через два дні голова парламенту Дмитро Разумков підписав цей закон і передав на підпис президенту. В той же день, 21 травня, документ повернули в Раду з підписом Володимира Зеленського.

На підписання закону відразу відреагували в МВФ. Директор прес-офісу фонду Джеррі Райс заявив, що документ "підсилює процес врегулювання в банківській сфері і забезпечує гарантії використання державних ресурсів".

У свою чергу в Нацбанку назвали підписання закону про банки важливою віхою на шляху України до нової програми співпраці з МВФ.