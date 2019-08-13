Банківські картки в небезпеці: аферисти вигадали нестандартну схему обману

Аферисти придумали новий і нестандартний спосіб телефонного шахрайства.

Зловмисники в телефонній розмові представляються співробітниками банку, однак не вимагають розповісти конфіденційні дані банківських карт, повідомляє "Российская газета".

Зокрема, аферисти заявляють, що кредитна організація дізналася про спробу несанкціоновано вивести кошти з рахунку в іншому регіоні.

Вони повідомляють, що заблокували спробу списання грошей, і пропонують звірити пристрої, які мають доступ до особистого кабінету. Далі шахраї дізнаються, чи користується клієнт операційною системою Android або IOS.

Згодом зловмисники пропонують допомогти відключити систему, якою не користується клієнт за допомогою програми делегування доступу teamviewer.

Програма "дозволяє підключитися сторонній людині і зробити будь-яку операцію від вашого обличчя". Для цього шахраям необхідний id користувача, за допомогою якого вони зможуть підключитися до смартфону і заволодіти конфіденційною інформацією.

"В даному випадку довести спробу несанкціонного злому буде вкрай складно, якщо не взагалі неможливо. Адже ви добровільно надали доступ", – резюмували журналісти.

Аферисти придумали новий і нестандартний спосіб телефонного шахрайства

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн.

Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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