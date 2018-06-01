Банкіри назвали головні загрози фінансовій системі України

В Україні ключовими джерелами ризику для фінансової системи є корупція, діяльність правоохоронних органів і судова система.

Загальний рівень ризику у фінансовому секторі країни банкіри вважають середнім (48%) або високим (43%), свідчать дані опитування, опубліковані на сайті Національного банку.

До переліку найбільших джерел нестабільності також потрапили політична і соціальна ситуацію в Україні, стан співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, стан захисту прав кредиторів і інвесторів, а також шахрайство і кібернетична небезпека.

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У той же час більшість банкірів вважає нинішній стан фінансового сектора України задовільним (64% респондентів). Ще 23% опитаних вважають стан фінсектора поганим, а 14% - хорошим.

Крім того, майже половина банкірів відзначила поліпшення стану фінансового сектора за останні півроку, а 10% вважають, що він погіршився.

НБУ

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в НБУ розповіли про банки-порушники.