Банкіри сказали, скільки коштуватиме долар до кінця року в Україні

В Україні до кінця року долар буде коштувати в межах 29 грн. Серед причин ослаблення гривні назвали ймовірне зростання випадків захворювання коронавірусом і посилення карантинних заходів.

Такий прогноз зробили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри. На їхню думку, важлива ситуація не тільки в Україні, але і в країнах-партнерах. Головним фактором впливу на стабільність нацвалюти залишається введення жорсткого карантину і його наслідки для економіки.

"До кінця року не виключене зростання до 29,00 грн/$1, але з оглядкою на те, буде, чи ні, введено жорсткий карантин і які будуть економічні наслідки", – зазначив директор департаменту казначейства і фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський.

За його оцінками, зміцнення гривні у листопаді викликане загальним падінням долара до більшості валют у зв'язку з виборами в США.

"Як тільки (і якщо) ситуація з виборами в США нормалізується, курс долар/гривня, швидше за все, дуже швидко повернеться на рівня 28,40-28,50 грн/$1", – вважає експерт.

Він підкреслив, що поки не очікує зміцнення гривні до рівня 28,00 грн/$1.

За оцінками директора департаменту казначейства Ідея Банку Ярослава Кабіна, в найближчі тижні курсовий коридор на рівні 28,10-28,50 грн/$1 і 29,00 грн/$1 на кінець року.

Головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен банку Аваль Сергій Колодій вважає, до кінця року курс буде в інтервалі 28,5-29,0 грн/$1, а середньорічний курс складе близько 26,8 грн/$1.

Начальник управління дилінгових операцій банку "Південний" Олег Ропяк пояснив, що для зміцнення гривні є об'єктивні передумови, перш за все, сплата квартальних податків, яка триватиме до 20 листопада 2020 року.

"До цієї дати долар продемонструє локальне дно. Можливо, це буде 28,00 грн/$1, можливий діапазон 27,80-28,00 грн/$1, все залежить від агресивності регулятора на покупку долара", – додав він.

Ропяк прогнозує, що НБУ спробує розвинути висхідну корекцію долара після 20 листопада, метою якої, швидше за все, стане відмітка 28,50 грн/$1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 листопада, курс американської валюти впав на 8 копійок і встановився на позначці 28,11 грн. Водночас євро подешевшав відразу на 5 коп. за добу – до 33,21 грн.