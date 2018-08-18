"Банки ще народять!" У мережі висміяли різкий обвал рубля

Український художник Андрій Петренко висміяв у мережі обвал рубля в Росії після того, як стало відомо про те, що США мають намір ввести "пекельні санкції".

На ілюстрації зображено "войовничий" рубль із пов'язкою. Це символ того, що російська валюта зазнає поразки.

"Банки ще народять!" - піписав художник карикатуру, викладену на сторінці проекту Kе? в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії після незначного зміцнення рубль продовжив падати. Експерти вважають, що курс долара може пробити позначку в 70 рублів уже 22 серпня.