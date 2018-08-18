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"Банки ще народять!" У мережі висміяли різкий обвал рубля

4.5тЧитати новину російською

Український художник Андрій Петренко висміяв у мережі обвал рубля в Росії після того, як стало відомо про те, що США мають намір ввести "пекельні санкції".

На ілюстрації зображено "войовничий" рубль із пов'язкою. Це символ того, що російська валюта зазнає поразки.

"Банки ще народять!" - піписав художник карикатуру, викладену на сторінці проекту Kе? в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії після незначного зміцнення рубль продовжив падати. Експерти вважають, що курс долара може пробити позначку в 70 рублів уже 22 серпня.

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Криза в РосіїСанкції проти Росії
Місце
Росія
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Самарский Валера
Самарский Валера
Свидомые,откуда у вас скотская манёра с ходу оскорблять незнакомых людей?
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Самарский Валера
Самарский Валера
Ну,у нас санкции,торговая война,все дела,это понятно.А с чего хрювня валится,у вас же подъём,ЕС,допомога со всех сторон?В чём же дело?
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Самарский Валера, интересно а почему у вас санкции,торговая война,все дела? Ответ наверное очевиден, не так ли?
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Самарский Валера
Самарский Валера
Непийвода Орест, Тогда почему наш рубль упал за 4 года в 2 раза,а хрювня в 4?
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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