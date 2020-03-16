Банки різко знизили ставки за депозитами для українців

В Україні середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися на 1%.

Зокрема, у січні цей показник становив 13,8%, а у лютому – 12,8% річних, свідчать дані Національного банку.

Водночас ставки за новими депозитами для населення у валюті впали з 2,2% до 2,1%.

За підсумками минулого місяця ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 8,8% до 6,5% річних.

При цьому за валютними депозитами цей показник знизився з 1,8% до 1,5% річних.

В Україні середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися на 1%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавируса. Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один процентний пункт – до 0-0,25%.

Українські банки почали знижувати відсоткові ставки за чинними кредитними договорами.

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