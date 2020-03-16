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16 березня • оновлено в 11:52
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Банки різко знизили ставки за депозитами для українців

2.1т
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В Україні середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися на 1%.

Зокрема, у січні цей показник становив 13,8%, а у лютому – 12,8% річних, свідчать дані Національного банку.

Водночас ставки за новими депозитами для населення у валюті впали з 2,2% до 2,1%.

За підсумками минулого місяця ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 8,8% до 6,5% річних.

При цьому за валютними депозитами цей показник знизився з 1,8% до 1,5% річних.

В Україні середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися на 1%

В Україні середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися на 1%

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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