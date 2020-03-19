У зв'язку з карантином через спалах коронавірусу банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки за кредитами на споживчі потреби.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, про що він повідомив 18 березня у своєму відеозверненні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Глава держави пообіцяв, що протягом двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Банки перестануть штрафувати українців за прострочення кредитів

Відзначимо, раніше під час наради з топменеджерами найбільших українських банків перша заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що до всіх кредитів, активним на вечір 7 березня 2020 року, можна застосовувати пільговий режим обслуговування на період карантинних заходів, і це не вплине негативно впливу на капітал банку.

"Клієнти нервують і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз... Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками і стандартним у випадку з роздрібними", – підкреслила вона.

Банки перестануть штрафувати українців за прострочення кредитів istio.com

Представниця НБУ нагадала, що Верховна Рада з ініціативи Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи і пені за прострочення споживчого кредиту в період з 1 березня по 30 квітня. Крім того, Рожкова додала, що в нинішніх умовах банки не повинні накладати ніяких обмежень на операції клієнтів.

"Ми проти обмежень. Замість обмежень повинна бути здорова комунікація з клієнтом. Банки також повинні регулярно підкріплювати готівкою банкомати і забезпечити роботу відділень у всіх регіонах, особливо це стосується найбільших банків", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також пообіцяв, що пенсіонери, які отримують менше 5000 гривень, у квітні отримають додатково по ще одній тисячі.

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