Банк "Росія" заробляє на росіянах до 2 млрд рублів (770 млн гривень) на рік за рахунок великої комісії, яку фінустанова бере за свої послуги.

Головний акціонер "Росії" Юрій Ковальчук – близький друг російського президента Володимира Путіна і друга за важливістю людина в країні. Акції банку дають і забирають в залежності від прихильності Путіна. Про це повідомляє "Проєкт".

Близько 150 організацій збирають платежі за житлово-комунальні послуги через банк Ковальчука. Жителі великих регіонів змушені платити за світло, воду і газ з комісією від 0,3% до 2,5%. Це вище середнього показника по країні, який становить 0,4%.

За даними видання, багато розрахункових центрів, які співпрацюють з "Росією", входять в держкорпорацію "Інтер РАО". Її очолює Борис Ковальчук – син Юрія Ковальчука.

Наприклад, "МосОблЕІРЦ", що збирає платежі з багатьох жителів Підмосков'я через "Росію", належить на 50,1% "Інтер РАО", а на 24,8% самому банку "Росія".

Тепер "Росія" має намір приватизувати петербурзьке держпідприємство ВЦКП "Житлове господарство", яке є одним з найбільших в Росії збирачів комунальних платежів.

Головний акціонер Юрій Ковальчук – близький друг російського президента "Россия 1"

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