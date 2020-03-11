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11 березня • оновлено в 15:36
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Банк Англії зважився на рекордне зниження базової ставки через коронавірус

2.8т
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Банк Англії в середу, 11 березня, знизив базову процентну ставку в три рази з 0,75% до 0,25% річних, а також оприлюднив пакет додаткових заходів для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні британського регулятора, передає FinClub.

"Зниження базової ставки допоможе підтримати оптимізм бізнесу і споживачів в складний час, а також скоротити вартість і збільшити доступність грошових коштів. Ми використовуємо свій вплив, щоб підтримувати інфляцію на низькому і стабільному рівні", – йдеться в повідомленні.

Британський регулятор знизив базову ставку

Британський регулятор знизив базову ставку

nashibanki.com.ua

У Банку Англії відзначають, що масштаб негативних наслідків коронавірусу COVID-19 для економіки країни поки неясний. При цьому розуміють, що ділова активність у Великобританії суттєво ослабне в найближчі місяці. Тому Комітет з грошово-кредитної політики підтримав і заходи для боротьби з коронавірусом.

Рішення про зниження ставки було одноголосно прийнято усіма дев'ятьма членами Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC). MPC також одноголосно підтримав запуск нової програми фінансування банків з метою забезпечення кредитами малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економічний шок від епідемії коронавірусу в Європі буде порівнянний з кризою 2008 року, якщо країни ЄС терміново не почнуть протидіяти хвороби і її наслідків. Про це під час телефонної конференції з лідерами Євросоюзу заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
облікова ставка
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сибирский ватник
сибирский ватник
Вот она глобализация.Кто то чихнул и половина стран обнищало.А вот папуасам в какой ни будь Нумба-юмба по...ю на курс долларя и цену нефти
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