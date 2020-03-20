Банк Англії знизив відсоткову ставку до найнижчого рівня в історії

Банк Англії на екстреному засіданні у четвер, 19 березня прийняв рішення про зниження ключової процентної ставки в країні до 0,1% річних - найнижчого рівня в історії через вплив епідемії коронавірусу на економіку.

Про це йдеться в заяві банку.

Крім зниження ставки, Банк Англії вирішив ввести нову програму підтримки економіки на 200 млрд фунтів стерлінгів.

банк Англії Новий Світ

"Комітет грошово-кредитної політики Банку одноголосно проголосував за зниження ставки до 0,1%. Також Комітет одноголосно проголосував за введення програми підтримки економіки на 200 млрд фунтів на додаток до діючої програми на 645 млрд фунтів", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання Комітету грошово-кредитної політики Банку Англії заплановано на 25 березня.

Відзначимо, що облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надаються центробанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Як повідомляв OBOZREVATEL , банк Англії в середу, 11 березня, знизив базову процентну ставку у три рази з 0,75% до 0,25% річних, а також оприлюднив пакет додаткових заходів для боротьби з наслідками епідемії коронавируса.

У свою чергу глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, що економічний шок від епідемії коронавируса в Європі буде порівнянний з кризою 2008 року, якщо країни ЄС терміново не почнуть протидіяти хвороби і її наслідків.

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